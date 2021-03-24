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Не работает сайт Академии управления при президенте
24.03.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Нет доступа к сайту Академии управления при президенте – он перестал работать в среду.
При попытке открыть страничку как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств, браузер выдает сообщение, что сервер недоступен.
© Sputnik
При попытке зайти на сайт Академии управления появляется сообщение о том, что сервер недоступен
Напомним, что проблемы с работой сайтов госорганов ранее случались неоднократно, в основном – осенью прошлого года.
Так, была нарушена работа сайта управления президента Беларуси, академии МВД,
© REUTERS / Kacper Pempel
В национальном центре реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY тогда
Еще весной прошлого года специалисты центра сообщили, что ряд компьютеров госслужащих подвергся атаке вредоносного ПО, которое позволяло получить доступ к конфиденциальной информации. Осенью, по информации центра, была предпринята очередная попытка атаки на Байнет, затронувшая в том числе и силовые ведомства.
Там полагают, что основные цели хакеров - сотрудники предприятия частного и госсектора, а также силовики и государственные служащие.
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Проблемы с доступом к сайтам госструктур в Беларуси наблюдались преимущественно осенью прошлого года.
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