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Не работает сайт Академии управления при президенте

24.03.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Нет доступа к сайту Академии управления при президенте – он перестал работать в среду.

При попытке открыть страничку как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств, браузер выдает сообщение, что сервер недоступен.

© Sputnik
При попытке зайти на сайт Академии управления появляется сообщение о том, что сервер недоступен

Напомним, что проблемы с работой сайтов госорганов ранее случались неоднократно, в основном – осенью прошлого года.

Так, была нарушена работа сайта управления президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей", министерства внутренних дел и другие. При этом на порталах неизвестные размещали прямые трансляции с акций протестов или же передавали "привет от киберпартизан".

© REUTERS / Kacper Pempel
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В национальном центре реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY тогда пояснили, что возникшие проблемы - результат хакерских атак, за которыми стоит группировка под названием XDSpy.

Еще весной прошлого года специалисты центра сообщили, что ряд компьютеров госслужащих подвергся атаке вредоносного ПО, которое позволяло получить доступ к конфиденциальной информации. Осенью, по информации центра, была предпринята очередная попытка атаки на Байнет, затронувшая в том числе и силовые ведомства.

Там полагают, что основные цели хакеров - сотрудники предприятия частного и госсектора, а также силовики и государственные служащие.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Проблемы с доступом к сайтам госструктур в Беларуси наблюдались преимущественно осенью прошлого года.
 
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