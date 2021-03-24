Генпрокуратура: признать символику экстремистской может только суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Вопрос признания той или иной символики экстремистской лежит только в компетенции суда, заявили в Генпрокуратуре.

"В любом законе изложены общие правила и какие либо конкретные случаи в законе не рассматриваются. Это в полной мере относится к бело-красно-белой символике, красно-зеленой и любой другой иной. В законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской", – заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк, отвечая на вопрос Sputnik.

"Если кратко, она может быть признана экстремистской, если используется для вовлечения в экстремистскую деятельность для пропаганды, для оправдания экстремистской деятельности и тому подобное", – отметил он.

"Конечно же, хочу подчеркнуть, что любая атрибутика, символика могут быть признаны экстремистскими материалами исключительно по решению суда. Говорить о том, что у нас на стадии написания законопроекта составлены какие то списки, не приходится. Никто закон про бело-красно-белую символику не писал и редактировал", – сказал он.

"Все это будет рассматриваться, если проект будет принят, на основании сведений, которые располагают субъекты по борьбе с экстремизмом, и вопрос о придании той или ной символики будет решаться исключительно судом", – отметил он.