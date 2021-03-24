В Беларуси планируют криминализировать все формы экстремизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура завершила работу над проектом закона об усилении ответственности за проявления экстремизма, его передают в парламент, заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк.

"Работа над проектом закона об противодействии экстремизма завершена, его направляют в парламент", – сказал он.

При этом он сообщил, что головным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, в стране предлагается сделать МВД.

В свою очередь заместитель начальника управления – начальника отдела надзорного производства и правоприменительной практики Евгения Парамонова заявила, что в законодательстве планируется криминализировать все виды экстремизма.

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