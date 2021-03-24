Электричество в ближайшие дни отключат в Минске и регионах - где это будет

МИНСК, 24 мар ― Sputnik. В Минске и некоторых районах столичной области в ближайшие дни будет отключено электричество на несколько часов, сообщили в пресс-службе "Минскэнерго".
Отключать потребителей от электричества начали с 24 марта. Ниже приведены адреса и даты:
24 марта
улица Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9:00 до 17:00);
Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9:00 до 17:00);
Игуменский тракт, 45, 47 (с 10:00 до 17:00);
К. Маркса, 45 (с 10:00 до 16:00);
Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9:00 до 16:00);
Прушинских, 52, 54, 58 (с 10:00 до 17:00);
Я. Купалы, 17 (с 10:00 до 16:00);
проспект Независимости, 30 (с 10:00 до 16:00);
переулок Самарский, 5−12 (с 9:00 до 16:00).
25 марта
улица Сенницкая, 98−114 (с 9:00 до 16:00);
Планерная, 3 (с 10:00 до 17:00);
Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9:00 до 17:00);
Нефтяная, 4−14 (с 9:00 до 16:00);
Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11:00 до 14:00);
Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9:00 до 16:00);
проезд Сенницкий, 3−13 (с 9:00 до 16:00);
Рогачевский, 3−15 (с 9:00 до 16:00);
переулок Нефтяной, 5−18 (с 9:00 до 16:00);
Аэродромный, 3−19 (с 9:00 до 16:00).
26 марта
улица Свердлова, 32а, 34, 36 (с 11:00 до 13:00);
Бобруйская, 25, 27 (с 11:00 до 13:00).
29 марта
улица Сенницкая, 74−86ч (с 9:00 до 16:00);
Радищева, 34, 35 (с 9:00 до 16:00);
Пензенская, 36−60 (с 9:00 до 16:00);
Аэродромная, 27−43н (с 9:00 до 16:00).
30 марта
улица Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9:30 до 17:30);
Брестская, 50, 75 (с 9:00 до 16:00);
Волоха, 2, 6, 8 (с 9:30 до 17:00);
Байкальская, 6, 8/19−36 (с 9:00 до 17:00);
переулок 5-й Брестский, 10, 12 (с 9:00 до 16:00).
1 апреля
улица Щетовка, 4−18, 5−17 (с 10:00 до 14:00);
Юношеская, 44, 46 (с 10:00 до 14:00);
Айвазовского, 63/47−81/48, 78 (с 10:00 до 14:00).
Помимо этого, отключения планируются в Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Крупском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Столбцовском, Узденском и Червенском райнах. Полный список населенных пунктов можно посмотреть на сайте предприятия "Минскэнерго". Предполагается, что профилактические работы энергетики завершат до 2 апреля.
В ведомстве указали также причины, по которым отключат электричество: где-то будут валить деревья, угрожающие ЛЭП, а где-то – чинить трансформаторные подстанции.