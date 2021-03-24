Гибель экипажа Ту-22М3 требует разбирательств – вице-премьер РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Гибель экипажа стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 требует дальнейших разбирательств, заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий "оборонку".

Три летчика погибли накануне в результате инцидента с катапультными креслами самолета. ЧП произошло на земле, когда Ту-22М3 проходил плановую подготовку к полету на аэродроме под Калугой.

"Мы еще разбираться будем", - сказал Борисов журналистам в среду.

В Минобороны ранее заявили, что летчики погибли "из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов". Для технического обследования самолета и выяснения причин ЧП на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Бывший главком ВВС Виктор Бондарев, сейчас возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопаности, заявил, что риск неисправности самолета практически нулевой. По его словам, большинство случаев ЧП с Ту-22М3 связаны либо с погодными условиями, либо с человеческим фактором. Правда, нельзя исключать и отказ техники, отмечал генерал.