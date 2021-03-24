Опять перерыв: суд по делу Бабарико возобновится на следующей неделе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Судебное разбирательство по громкому уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его заместителей возобновится на следующей неделе. Это второй перерыв с начала судебного следствия. Громкий процесс начался более месяца назад, было проведено несколько судебных заседаний и объявили перерыв, который длился месяц - болел кто-то из состава суда. В этот понедельник суд возобновился.

"Завтра и в пятницу заседаний не будет. В суде объявлен перерыв до следующего понедельника", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного процесса.

По его словам, о причине перерыва не сообщалось.

"Вряд ли опять кто-то заболел. Скорее всего, это связано с какими-то техническими моментами. Небольшие перерывы, на день-два – достаточно распространенная практика, когда речь идет о таком объемном деле, как это", – сказал собеседник Sputnik.

В этот понедельник коллегия по уголовным делам Верховного суда продолжила рассматривать дело. Судебные заседания длились три дня. Прокуроры дочитали обвинение фигурантам дела, после чего те высказали свое отношение к предъявленному обвинению. Его не признал только Бабарико. Суд определил порядок судебного следствия – он обычный. В суде начали допрашивать обвиняемых. Несмотря на то, что основной обвиняемый Бабарико хотел первым давать показания в суде, его решено допросить последним из восьми обвиняемых. До нового перерыва был допрошен в суде только один обвиняемый. Как отмечают эксперты, на допрос остальных уйдет около 10 дней.

Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Шестеро из восьми заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Бабарико – единственный, кто не признал вину.