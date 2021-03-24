Смерть женщины в Молодечненской ЦРБ: Генпрокуратура возбудила дело о клевете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура по факту размещения информации в одном из чатов Telegram-канала возбудила уголовное дело о клевете в связи с сообщениями о причинах смерти женщины в Молодечненской ЦРБ.

Женщина, которая находилась на лечении в кардиологическом корпусе больницы, умерла 12 марта. В этот день больницу с рабочим визитом посещал Лукашенко. Некоторые Telegram-каналы связали эти два события. Минздрав опроверг данные сообщения и заявил, что информация была извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации.

"По факту размещения информации на одном из чатов Telegram-канала возбуждено уголовное дело по ст. 188 "Клевета", - сообщили Sputnik в среду в Генпрокуратуре.

Там отметили, что неустановленное лицо 16 марта в Интернете распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Лукашенко.

Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Читайте также: