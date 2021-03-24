Глава Союза поляков Беларуси получила 15 суток

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 мар – Sputnik. Руководитель официально не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелика Борис получила 15 суток, сообщается на сайте объединения.

Правоохранители задержали Борис в Гродно во вторник 23 марта, позже стало известно, что ей вменяют в вину нарушение законодательства о проведении или организации массовых мероприятий – ст. 24.23 КоАП.

"Глава Союза поляков Беларуси Анджелика Борис проведет в заключении 15 суток – такое наказание для активиста объявил судья", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что данное решение суда союз планирует обжаловать. Если суд не изменит свой приговор, Борис будет находиться под арестом до 7 апреля.

По информации союза, административный арест Борис был назначен за организацию в Гродно в текущем году фестиваля традиционных ремесел мастеров "Казюки".

Как ранее сообщал Sputnik, в связи с задержанием руководителя объединения Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве. Там заявили, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

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