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Глава Союза поляков Беларуси получила 15 суток
24.03.2021 17:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 24 мар – Sputnik. Руководитель официально не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелика Борис получила 15 суток, сообщается на сайте объединения.
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Правоохранители
"Глава Союза поляков Беларуси Анджелика Борис проведет в заключении 15 суток – такое наказание для активиста объявил судья", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что данное решение суда союз планирует обжаловать. Если суд не изменит свой приговор, Борис будет находиться под арестом до 7 апреля.
По информации союза, административный арест Борис был назначен за организацию в Гродно в текущем году фестиваля традиционных ремесел мастеров "Казюки".
Как ранее сообщал Sputnik, в связи с задержанием руководителя объединения Министерство иностранных дел Польши
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Административный арест Борис был назначен за организацию в Гродно в текущем году фестиваля традиционных ремесел мастеров "Казюки".
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