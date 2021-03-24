Горе-нянька: сельчанке в Речицком районе подкинули годовалого ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сотрудники милиции проводят проверку по факту обнаружения годовалого ребенка жительницей одной из деревень Речицкого района, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 20 марта: в ОВД Речицкого райисполкома позвонила женщина, которая рассказала, что неизвестная подкинула ей маленького мальчика.

Позже правоохранители установили, что мать ребенка – 22-летняя гомельчанка – попросила присмотреть за ним свою 18-летнюю знакомую. Однако девушка не стала оставаться дома и вместе с малышом отправилась под Речицу, чтобы отдохнуть с друзьями.

"В связи с тем, что девушке было некомфортно проводить вечер выходного в компании с чужим годовалым ребенком, последняя "подкинула" малыша незнакомой местной жительнице", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что, оставив мальчика у дома, девушка сбежала. Хозяйка домовладения долго не раздумывала и позвонила на линию 102.

Прибывшие на место милиционеры отвезли ребенка в больницу для осмотра, где выяснилось, что его жизни ничего не угрожает.