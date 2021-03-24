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Завершено расследование дела об ограблении "ювелирки" в Витебске

24.03.2021 19:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Витебский горотдел Следственного комитета завершил расследование дела об ограблении ювелирного магазина в областном центре, сообщила во вторник официальный представитель УСК Оксана Лазько.

© Photo : СК Беларуси
Задержан россиянин, ограбивший "ювелирку" в Витебске

Преступление было совершено 27 ноября минувшего года: 30-летний россиянин, зашел в ювелирный и попросил показать ему планшет с драгоценными изделиями. Затем он планшет выхватил и с ним сбежал. При этом часть золота мужчина по пути растерял – продавец сама нашла 17 изделий. В результате общая сумма похищенного составила свыше 32 тысяч рублей.

Спустя несколько дней правоохранители выяснили, кто напал на "ювелирку", и задержали россиянина.

Кражи и переодевания

Позже оперативники выяснили, что до нападения на "ювелирку" мужчина обокрал семь домов в Городке, Витебске и близлежащих районах – оттуда он забрал различных вещей на 1900 рублей.

По словам Лазько, в некоторых случаях злоумышленник забирал одежду хозяев и переодевался в нее, а свою бросал.

"Согласно результатам судебно-генетических экспертиз на оставленных предметах обнаружен биологический материал обвиняемого", – сообщила представитель УСК.

Следователи провели допросы обвиняемого, проверили его показания на местах преступлений, к делу приобщены записи с камер наблюдения ювелирного магазина.

Россиянину предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – грабеж в особо крупном размере и кража, совершенная повторно. В настоящее время мужчина находится под стражей, а его дело передано в прокуратуру.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Россиянину предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – грабеж в особо крупном размере и кража, совершенная повторно.
 
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