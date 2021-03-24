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Ложная тревога: на МКС сработала сигнализация - все из-за корабля Маска
25.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Ложная сигнализация о пожаре и разгерметизации сработала на МКС. Из переговоров космонавтов с землей, которые транслирует НАСА, удалось выяснить, что происходит на Международной космической станции.
Включение сигнализации могло спровоцировать попадание заряженной частицы в электронику пилотируемого корабля Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX Илона Маска.
Экипаж МКС после срабатывания сигнализации проверил герметичность модулей станции, признаков утечки воздуха или пожара космонавты не обнаружили. А наземные специалисты сообщили экипажу станции, что программное обеспечение корабля Crew Dragon, а аварийная сигнализация МКС подала в ответ ложный сигнал.
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"Было попадание космической заряженной частицы в электронный блок Dragon", - сказал астронавту Виктору Гловеру специалист хьюстонского центра управления полетами.
Сейчас блок электроники на Crew Dragon перезапустили, он работает нормально.
Crew Dragon привез экипаж на МКС в ноябре 2020 года. Его возвращения на землю ждут в конце апреля или начале мая.
На МКС в данный момент работают двое российских космонавтов - Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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В электронику пилотируемого корабля Crew Dragon попала заряженная частица, программное обеспечение дало некорректный ответ – и в итоге на МКС сработала сигнализация о...
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