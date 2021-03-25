Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Станислав Лупоносов передавал информацию о работе ведомства за границу, заявили в эфире "Беларусь 1" .

"И еще один факт о "сливах" служебной информации беглым силовикам (инициатива BYPOL - Sputnik). Как оказалось, в ГУБОПе работал "крот", завербованный, по всей вероятности, украинской стороной. Им оказался оперуполномоченный Станислав Лупоносов", - рассказали в итоговом выпуске новостей.

По информации телеканала, бывший сотрудник МВД "занимался шпионской деятельностью, а когда понял, что его вычислили, убежал в Украину".

При этом начальник ГУБОПиК Андрей Паршин рассказал, что данный человек "занимался шпионской деятельностью целенаправленно и собирал информацию, ни в коем случае себя не проявляя, - ту, к которой имел доступ".

По мнению представителя МВД Беларуси, у Станислава Лупоносова мог быть координатор. Бывший сотрудник имел доступ к базе данных ГУБОПиК, поэтому белорусские силовики полагают, что именно он выложил в открытый доступ служебную информацию.

В эфире белорусского телевидения уточнили, что по своей служебной деятельности Станислав Лупоносов занимался разработкой блогера Сергея Тихановского и его проекта "Страна для жизни".

Телеканал подготовил фильм об инициативе BYPOL - она публикует информацию, которая заявляется как полученная от источников из силовых структур, а также видео с протестных акций, снятые регистраторами сотрудников органов внутренних дел.

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