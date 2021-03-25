|
Дисциплинарное производство возбуждено в отношении адвоката Лаевского
25.03.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар - Sputnik. Минская городская коллегия адвокатов возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского, сообщил Telegram-канал Виктора Бабарико.
Адвокат Лаевский является защитником экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико,
"Такое решение приняли на заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов", - сообщили в Telegram-канале.
Как сообщает сайт Минской городской коллегии адвокатов, 24 марта Лаевский был вызван на заседание совета коллегии по вопросу размещенных им высказываний о работе адвокатов и заведующих юридическими консультациями на странице в сети Facebook.
Лишение адвокатских лицензий
На неделе еще несколько белорусских адвокатов получили взыскания, лишились лицензий, а один был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
Как сообщили Sputnik в Минюсте Беларуси, в стране была проведена внеочередная аттестация адвокатов, на которой рассмотрены вопросы прекращения действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минюстом была проведена выборочная проверка деятельности Минской областной коллегии и внеочередная аттестация адвоката Сергея Зикрацкого.
"Основанием для проведения внеочередной аттестации Зикрацкого послужили факты, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении указанным адвокатом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в пресс-службе министерства.
Минюстом принято решение в отношении ряда адвокатов, в том числе и Зикрацкого, о невозможности выполнения ими своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации.
Квалификационной комиссией Минюста также рассмотрены материалы в отношении одного из адвокатов Минской областной коллегии адвокатов за нарушения порядка проведения митинга.
Также адвокатских лицензий лишились три адвоката из-за недостаточной квалификации. Один вообще исключен из Минской городской коллегии адвокатов за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом для такого решения стал пост Лаевского на его официальной странице в соцсети, где он высказывается о работе коллег и заведующих юридическими...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)