Незарегистрированный Союз поляков попал под следствие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков, а также иных лиц, сообщили в главном надзорном ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", – сообщили в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что фигуранты дела, позиционируя себя членами союза, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действующих во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества.

"Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе ведомства.

Несколькими днями ранее была задержана лидер неофициального Союза поляков Анжелика Борис, вчера суд дал ей 15 суток за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий.

Два союза

В Беларуси в настоящее время действуют два одноименных Союза поляков, один из которых не зарегистрирован и не признан белорусскими властями. Раскол произошел в 2005 году, когда на VI съезде СПБ на должность руководителя организации была избрана Анжелика Борис, сменив на этом посту Тадеуша Крючковского. Белорусские власти посчитали, что во время работы съезда были допущены нарушения, и не признали результаты съезда.

Летом того же года созвали еще один съезд, на котором председателем избрали Иосифа Лучника. Минюст Беларуси признал результаты выборов, в то время как Польша выступила в поддержку Анжелики Борис.

"Проклятые солдаты" и дипломатический скандал

Между Беларусью и Польшей разгорелся дипломатический скандал после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат". После этого прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.

МИД Беларуси осудил такие действия Тимофеюка. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу в Бресте предлагается покинуть республику .

Спустя день замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата. МИД Беларуси 11 марта вызвал Временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручил ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Польские националисты каждый год в конце февраля проводят марши в честь так называемых "проклятых солдат" в небольшом городке под названием Гайнувка. В том числе они отдают дань памяти Ромуальду Райсу, который был осужден на смертную казнь за преступления против мирных жителей и расстрелян в 1949 году в Белостоке.

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