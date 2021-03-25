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В Минске в сгоревшем мусоре пожарные нашли труп мужчины

25.03.2021 10:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасатели приехали на вызов по поводу пожара в мусороприемной камере. На месте нашли труп мужчины, сообщает МЧС Минска.

Днем 24 марта в МЧС сообщили, что в мусороприемной камере дома по улице Куйбышева, 69 загорелся мусор. Такой пожар действительно был — на площади в три «квадрата», а в сгоревшем мусоре нашли труп мужчины. Его личность устанавливается, причина пожара — тоже.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели приехали на вызов по поводу пожара в мусороприемной камере дома на улице Куйбышева. На месте нашли труп мужчины, сообщает МЧС Минска.
 
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