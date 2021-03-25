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В Жодино опять "заминировали" школы и предприятия
25.03.2021 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар ― Sputnik. На электронные адреса школ и некоторых предприятий города в четверг утром поступила информация о минировании, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минской области.
"Правоохранители проверяют 12 объектов – ученики, работники учреждений образования и предприятий эвакуированы. Объекты взяты под дополнительную охрану", – пояснили в УВД.
Волна лжеминирований
За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.
Накануне VI Всебелорусского народного собрания
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
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В городе автозаводцев больше месяца назад "минировали" среднюю школу №8, тогда саперы не нашли никаких взрывных устройств.
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