ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жодино опять "заминировали" школы и предприятия

25.03.2021 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар ― Sputnik. На электронные адреса школ и некоторых предприятий города в четверг утром поступила информация о минировании, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минской области.

"Правоохранители проверяют 12 объектов – ученики, работники учреждений образования и предприятий эвакуированы. Объекты взяты под дополнительную охрану", – пояснили в УВД.

Волна лжеминирований

За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен, ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион", производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. Данные в итоге не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

Читайте также: 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе автозаводцев больше месяца назад "минировали" среднюю школу №8, тогда саперы не нашли никаких взрывных устройств.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дисциплинарное производство возбуждено в отношении адвоката Лаевского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by