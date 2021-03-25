Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар ― Sputnik. На электронные адреса школ и некоторых предприятий города в четверг утром поступила информация о минировании, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минской области.

"Правоохранители проверяют 12 объектов – ученики, работники учреждений образования и предприятий эвакуированы. Объекты взяты под дополнительную охрану", – пояснили в УВД.

Волна лжеминирований

За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен , ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион" , производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. Данные в итоге не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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