Бесправник разогнался до 200 км/ч на МКАД – на какой машине он ехал? 

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар ― Sputnik. Водитель без прав разогнался до 200 км/ч на МКАД в ночь со среды на четверг, сообщили Sputnik в пресс-службе ГАИ Минска.

Инцидент произошел в районе часа ночи в районе 4-го километра внешнего кольца дороги (Уручье). Инспекторы заметили авто, которое двигалось с явным превышением скорости – радары зафиксировали скорость 200 км/ч, – и начали преследование.

Водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и проехал более 20 км по МКАД – до съезда на улицу Мазурова, после чего дал по тормозам. Позже инспекторы выяснили, что мужчина ехал без прав. В отношении него составлены административные протоколы – за управление транспортным средством без права управления и невыполнение требования об остановке. Кроме того, водителю светит максимальный штраф за скорость – от 232 до 348 рублей (от 8 до 12 базовых величин).

В столичной Госавтоинспекции рассказали Sputnik, что бесправник ехал на Mazda 626 с объемом двигателя 2,0 литра. Такие машины перестали выпускать в 2002 году. Предельная скорость автомобиля – 208 км/ч.

Максимально разрешенная скорость на Минской кольцевой – 100 км/ч на некоторых участках, на всех остальных – 90 км/ч. По словам начальника ГАИ Минска Сергея Бабича, скоростной режим на МКАД повышать не планируется, пока не будет внедрена система контроля ДТП.

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