Дело рэпера Тимы Белорусских о наркотиках передано в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар - Sputnik. Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении популярного рэпера Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Исполнитель был задержан в ночь на 6 января в одном из клубов Минска. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш и порошкообразное вещество белого цвета, по заключению экспертов это амфетамин.

"Согласно материалам дела, в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство - гашиш - массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции", - сообщили Sputnik в четверг в прокуратуре Минска.

Тима Белорусских признал вину

Там отметили, что после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Прокуроры согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме.

Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения – залог и заключение под стражу соответственно – прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения.

Напомним, в день, когда появилась информация об аресте рэпера, Белорусских опроверг ее в своем Instagram.

В конце января бывший лейбл Тимы Белорусских Kaufman Label рассказал о пристрастии рэпера к наркотикам. В музыкальном объединении заявили, что принимать запрещенные вещества певец стал из-за общения со своим новым окружением.

Тима Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов) родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".

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