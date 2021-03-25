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В Славгороде эвакуировали всех из школы: рядом со зданием нашли гранату

25.03.2021 14:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории средней школы № 1 в Славгороде днем 24 марта обнаружили гранату. Всех из школы эвакуировали, снаряд обезвредили, сообщает МЧС.

Гранату возле школы обнаружили в 13.42. Из здания эвакуировали 552 человека, в том числе 500 детей. Территорию оцепили, в 15.22 боеприпас изъяли для разминирования.

 
 
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны был прямо на территории школы.
 
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