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В Славгороде эвакуировали всех из школы: рядом со зданием нашли гранату
Источник материала: Tut.by
На территории средней школы № 1 в Славгороде днем 24 марта обнаружили гранату. Всех из школы эвакуировали, снаряд обезвредили,
Гранату возле школы обнаружили в 13.42. Из здания эвакуировали 552 человека, в том числе 500 детей. Территорию оцепили, в 15.22 боеприпас изъяли для разминирования.
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны был прямо на территории школы.
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