В Славгороде эвакуировали всех из школы: рядом со зданием нашли гранату

Источник материала: Tut.by

На территории средней школы № 1 в Славгороде днем 24 марта обнаружили гранату. Всех из школы эвакуировали, снаряд обезвредили, сообщает МЧС.

Гранату возле школы обнаружили в 13.42. Из здания эвакуировали 552 человека, в том числе 500 детей. Территорию оцепили, в 15.22 боеприпас изъяли для разминирования.