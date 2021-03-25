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В Шклове задержан пьяный таксист с 4,1 промилле алкоголя
Источник материала: БTВ этой истории комментарии излишни - достаточно фактов. В Шклове задержан пьяный таксист. Экспертиза показала 4,1 промилле алкоголя. В таком состоянии шофер умудрился доставить пассажирку из Могилева в Шклов. Всю дорогу женщине казалось, что мужчина просто устал и хочет спать. Но после прибытия в пункт назначения она все-таки позвонила в ГАИ. Инспекторы подошли к водителю, когда тот отъезжал от магазина с очередной порцией спиртного.
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В этой истории комментарии излишни - достаточно фактов. В Шклове задержан пьяный таксист. Экспертиза показала 4,1 промилле алкоголя. В таком состоянии шофер...
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