﻿ В Шклове задержан пьяный таксист с 4,1 промилле алкоголя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Шклове задержан пьяный таксист с 4,1 промилле алкоголя

25.03.2021 14:39 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В этой истории комментарии излишни - достаточно фактов. В Шклове задержан пьяный таксист. Экспертиза показала 4,1 промилле алкоголя. В таком состоянии шофер умудрился доставить пассажирку из Могилева в Шклов. Всю дорогу женщине казалось, что мужчина просто устал и хочет спать. Но после прибытия в пункт назначения она все-таки позвонила в ГАИ. Инспекторы подошли к водителю, когда тот отъезжал от магазина с очередной порцией спиртного. 
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этой истории комментарии излишни - достаточно фактов. В Шклове задержан пьяный таксист. Экспертиза показала 4,1 промилле алкоголя. В таком состоянии шофер...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бесправник разогнался до 200 км/ч на МКАД – на какой машине он ехал? 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by