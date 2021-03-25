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Который раз: первый энергоблок БелАЭС снова отключили от сети
25.03.2021 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Первый энергетический блок Белорусской атомной станции второй раз за месяц отключили от сети, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - говорится в сообщении ведомства.
До этого первый энергоблок уже отключали две недели назад – 10 марта, чтобы провести очередные плановые испытания. В феврале и январе станция останавливалась несколько раз.
Белорусская АЭС
Беларусь
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря,
В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.
На текущей неделе специалисты
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Приемка в эксплуатацию первого энергоблока назначена на апрель-май, пока же станцию периодически отключают, чтобы проверить характеристики реактора.
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