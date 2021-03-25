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В Браславе женщина облила зеленой краской памятник Ленину - и попала под «уголовку»

25.03.2021 15:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе женщина облила зеленой краской памятник Ленину. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.


Фото: СК

Вечером 23 марта 53-летняя женщина облила краской зеленого цвета памятник Ленину, который стоит на одноименной площади в Браславе.

Возбуждено уголовное дело за порчу имущества.


Памятник Ленину в Браславе находится возле райисполкома на главной площади. Фото: Игорь Матвеев
 
 
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Памятник Ленину в Браславе находится на главной площади.
 
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