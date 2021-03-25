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Неизвестный захватил пассажирский самолет и угрожает взрывом в Мавритании

25.03.2021 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Неизвестный захватил пассажирский самолет в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четверг. По информации источника, захватчик является гражданином иностранного государства. Он требует предоставить ему возможность улететь на самолете, в противном случае захватчик угрожает взорвать лайнер. В самолете пассажиров нет.

Аэропорт закрыт. К месту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании. Силам безопасности не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.

В результате проведенной спецоперации силовикам все же удалось задержать захватчика. Им оказался гражданин США. Другие подробности не приводятся. 

 
Теги: Минск
 
 
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Силам безопасности, стянутым к аэропорту, не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.
 
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