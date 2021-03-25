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Коронер: внук Назарбаева умер в Лондоне из-за наркозависимости
25.03.2021 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер минувшим летом в Лондоне из-за естественных причин, вызванных наркозависимостью, заявила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс.
Накануне было заявлено, что смерть Айсултана в 2020 году наступила в результате кокаиновой зависимости.
Правоохранители полагают, что причины кончины 29-летнего внука Нурсултана Назарбаева не являются подозрительными.
В августе 2020-го старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига сообщила о смерти своего сына. СМИ страны в качестве предположительной причины его кончины называли сердечный приступ.
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Правоохранители полагают, что причины кончины 29-летнего внука Нурсултана Назарбаева не являются подозрительными.
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