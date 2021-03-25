Маршрутка столкнулась с легковушкой под Гомелем: пострадала пассажирка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пассажирка маршрутного такси получила травмы в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 15:10 накануне, в среду 24 марта, в агрогородке Еремино в Гомельском районе.

"Водитель, управляя маршрутным такси Ford Transit, неправильно выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил наезд на автомобиль Opel Zafira, который ожидал разрешающего сигнала светофора", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в ДТП пострадала одна девушка – пассажир маршрутки, ее скорая доставила в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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