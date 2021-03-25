В Витебске задержали закладчика с крупной партией психотропа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Витебские оперативники задержали крупную партию психотропного вещества – мефедрона, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Под подозрение попал 20-летний житель Городка, который продавал наркотические средства через интернет. Молодого человека задержали во время очередной поездки за партией товара.

У него обнаружили сверток с порошкообразным веществом весом почти 100 граммов. Как выяснилось, это был мефедрон.

Как указывают оперативники, после расфасовки могло получиться почти 300 доз наркотика. Его общая цена на черном рынке составляет более Br10 тыс. Данная партия мефедрона стала крупнейшей из изъятых в Витебской области в нынешнем году.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело.

Что такое мефедрон

Мефодрон – это синтетический наркотик, который оказывает мощный психостимулирующий эффект: происходит резкое перевозбуждение центральной нервной системы. Также выступает как сильный эмпатик (человек начинает сопереживать другим) и эйфоретик (провоцирует чувство эйфории, легкости и безмятежности).

Из-за чрезмерной нагрузки на головной мозг неизбежно нарушается память, концентрация и внимание, появляются головокружения, возможны бредовые состояния, неадекватные эмоции, повышение давления, пульса и температуры тела. Может пойти кровь из носа. Из-за сужения сосудов часто синеют колени и пальцы, появляется кожный зуд, боли в носу и конвульсивные состояния.

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