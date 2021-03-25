Водитель автобуса умер за рулем на маршруте в Бобруйске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Водитель рейсового автобуса в Бобруйске умер за рулем во время выполнения рейса по маршруту, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел около 13:50 в четверг 25 марта на улице Гоголя районного центра.

По информации правоохранителей, во время движения пассажирский МАЗ выехал за пределы проезжей части возле остановки "Улица Семисалова".

"Автобус остановился, однако водитель не открыл двери. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры заметили, что водитель не двигается, и открыли двери самостоятельно", – сказали в управлении.

Там также отметили, что позже автобус покатился, поэтому пассажирам пришлось из него выпрыгивать. Один из мужчин разбил стекло кабины и вытащил ключ из замка зажигания, чтобы остановить МАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стала смерть водителя автобуса.

Сейчас по данному факту проводится проверка, на места работала следственно-оперативная группа.