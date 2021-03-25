ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель автобуса умер за рулем на маршруте в Бобруйске

25.03.2021 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Водитель рейсового автобуса в Бобруйске умер за рулем во время выполнения рейса по маршруту, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе – видео

Инцидент произошел около 13:50 в четверг 25 марта на улице Гоголя районного центра.

По информации правоохранителей, во время движения пассажирский МАЗ выехал за пределы проезжей части возле остановки "Улица Семисалова".

"Автобус остановился, однако водитель не открыл двери. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры заметили, что водитель не двигается, и открыли двери самостоятельно", – сказали в управлении.

Там также отметили, что позже автобус покатился, поэтому пассажирам пришлось из него выпрыгивать. Один из мужчин разбил стекло кабины и вытащил ключ из замка зажигания, чтобы остановить МАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стала смерть водителя автобуса.

Сейчас по данному факту проводится проверка, на места работала следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из мужчин разбил стекло кабины и вытащил ключ из замка зажигания, чтобы остановить МАЗ.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Маршрутка столкнулась с легковушкой под Гомелем: пострадала пассажирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by