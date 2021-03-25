Суэцкий канал не могут разблокировать для движения судов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given парализовал движение судов, специалисты не могут снять его с мели уже вторые сутки, сообщает Reuters .

Специалисты полагают, что если судно не удастся отбуксировать в ближайшее время, остановка движения по каналу станет самой продолжительной почти за 50 лет - с момента арабо-израильского военного конфликта.

На снятие с мели контейнеровоза может понадобиться несколько недель, пояснили агентству в компании Boskalis, которая и занимается вопросом отбуксировки.

"Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка", — пояснил представитель компании.

К слову, в операции по освобождению застрявшего контейнеровоза принимают участие восемь буксиров. Но пока все попытки разблокировать Суэцкий канал не увенчались успехом.

Владельцы судов уже думают над тем, чтобы отправлять их в обход Африки, однако это грозит большими экономическими потерями для компаний, поскольку обход увеличит сроки движения как минимум на неделю, графики поставок будут сорваны.

По данным некоторых компаний из-за блокировки Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются по меньшей мере 16 танкеров, они перевозят почти миллион тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов.

История с Ever Given спровоцировала скачок цен на нефть, при том, что до этой новости было падение. Марки Brent и WTI подорожали на доллар только из-за опасений, что могут произойти сбои с поставками на рынке.

История с контейнеровозом Ever Given

Судно Ever Given длиной в 400 метров село на мель 23 марта, когда проходило Суэцкий канал. Контейнеровоз перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Причина инцидента – ветер и течение, а также ухудшение видимости из-за песчаной бури.

Ежегодно через Суэцкий канал перевозят около миллиарда тонн грузов – через эти водные "ворота" проходит около 10% мирового объема морского траффика.