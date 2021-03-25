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Пьяный 16-летний подросток в Минске убил отца после ссоры

25.03.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Шестнадцатилетний подросток убил отца после ссоры в Минске. Об инциденте рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет агентство "Минск-Новости".

Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье, 20 марта, в одном из домов в Октябрьском районе столицы.

16-летний подросток устроил застолье со своим старшим братом. В это время к ним зашел отец, которому не понравилось происходящее. Ссора закончилась тем, что подросток ушел из дома. Перед сном, вернувшись домой, он взял телефон, чем снова разгневал отца.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В ходе этой ссоры парень взял нож и нанес им удар отцу в область груди. От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сказал Гончарова.

Она обратила внимание, что на момент совершения убийства все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК. Парень – ученик 9-го класса одной из минских школ – находится под стражей.

С ним проводят следственные действия, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученик 9- го класса после ссоры с отцом схватил нож и ударил его, мужчина скончался на месте.
 
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