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Пьяный 16-летний подросток в Минске убил отца после ссоры
25.03.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Шестнадцатилетний подросток убил отца после ссоры в Минске. Об инциденте рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет агентство
Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье, 20 марта, в одном из домов в Октябрьском районе столицы.
16-летний подросток устроил застолье со своим старшим братом. В это время к ним зашел отец, которому не понравилось происходящее. Ссора закончилась тем, что подросток ушел из дома. Перед сном, вернувшись домой, он взял телефон, чем снова разгневал отца.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В ходе этой ссоры парень взял нож и нанес им удар отцу в область груди. От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сказал Гончарова.
Она обратила внимание, что на момент совершения убийства все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК. Парень – ученик 9-го класса одной из минских школ – находится под стражей.
С ним проводят следственные действия, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Ученик 9- го класса после ссоры с отцом схватил нож и ударил его, мужчина скончался на месте.
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