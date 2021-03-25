Пьяный 16-летний подросток в Минске убил отца после ссоры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Шестнадцатилетний подросток убил отца после ссоры в Минске. Об инциденте рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет агентство "Минск-Новости" .

Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье, 20 марта, в одном из домов в Октябрьском районе столицы.

16-летний подросток устроил застолье со своим старшим братом. В это время к ним зашел отец, которому не понравилось происходящее. Ссора закончилась тем, что подросток ушел из дома. Перед сном, вернувшись домой, он взял телефон, чем снова разгневал отца.

"В ходе этой ссоры парень взял нож и нанес им удар отцу в область груди. От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сказал Гончарова.

Она обратила внимание, что на момент совершения убийства все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК. Парень – ученик 9-го класса одной из минских школ – находится под стражей.

С ним проводят следственные действия, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.