Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Более 200 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси 25 марта, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", – сказали в МВД.

Там также отметили, что протестная активность граждан была отмечена на проспекте Независимости в Минске, а также некоторых микрорайонах белорусской столицы.

"Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным МВД, во Фрунзенском районе Минска была задержана группа людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, топорами и заточками, а также планами на расклейку протестной символики.

По информации правоохранителей, общее количество протестующих, доставленных в отделения милиции, превысило 200 человек. Всех их задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Также сотрудники ГАИ выявили более 40 водителей, которые сигналили без причины – в отношении них начаты административные протесты. Данным автовладельцам грозит штраф в размере до десяти базовых величин и лишение прав.

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