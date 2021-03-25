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Миллиарды долларов: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

26.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Потери от блокировки контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала ежедневно составляют более 9,6 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg.

© REUTERS / HANDOUT
Суэцкий канал не могут разблокировать для движения судов

Эти данные агентство получило исходя из усредненной стоимости грузов, каждый день перевозившихся через канал в Египте.

Сейчас возможности пройти по каналу ожидают 185 судов, еще три корабля заблокированы в нем. При этом ранее через Суэц проходили ежедневно до 50 судов.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 23 марта контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, сел в канале на мель, полностью перекрыв фарватер.

Разблокировка водного торгового пути может занять до нескольких недель: это станет наиболее продолжительной остановкой функционирования канала с 1967 года.

Суэцкий канал – важнейшая торговая артерия мира, которая существенно сокращает путь из Азии в Америку и Европу. Через него проходит десятая часть мировых морских перевозок нефти и 8% – сжиженного газа.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас возможности пройти по Суэцкому каналу ожидают 185 судов, еще три корабля заблокированы в нем.
 
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