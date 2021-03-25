Миллиарды долларов: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Потери от блокировки контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала ежедневно составляют более 9,6 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Эти данные агентство получило исходя из усредненной стоимости грузов, каждый день перевозившихся через канал в Египте.

Сейчас возможности пройти по каналу ожидают 185 судов, еще три корабля заблокированы в нем. При этом ранее через Суэц проходили ежедневно до 50 судов.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 23 марта контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, сел в канале на мель , полностью перекрыв фарватер.

Разблокировка водного торгового пути может занять до нескольких недель: это станет наиболее продолжительной остановкой функционирования канала с 1967 года.

Суэцкий канал – важнейшая торговая артерия мира, которая существенно сокращает путь из Азии в Америку и Европу. Через него проходит десятая часть мировых морских перевозок нефти и 8% – сжиженного газа.

Читайте также:

Пробка на Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель – что теперь будет?