Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар - Sputnik. Органы прокуратуры и подразделения Следственного комитета Беларуси с октября 2020 года возбудили 97 уголовных дел по фактам дестабилизации устойчивой работы железнодорожного транспорта, об этом рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.

Из них большая часть - 92 - классифицированы по статье 309 Уголовного кодекса (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Наказание по данной статье варьируется в зависимости ущерба или последствий от штрафа до ограничения или лишения свободы, максимальный срок может составить 15 лет.

Четыре дела - по статьям 289 и 290 УК (акт терроризма и угроза его совершения), одно - по статье 339 УК (хулиганство).

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"Указанные преступления совершены во исполнение призывов, размещенных в глобальной сети Интернет, как правило, в телеграм-каналах", - рассказали в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что целью призывов является вывод из строя строя устройств и оборудования железной дороги.

В суды направлены уголовные дела в отношении 13 обвиняемых. Почти все их фигуранты находятся под стражей. По остальным делам проводятся процессуальные действия.

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