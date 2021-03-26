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Японский владелец застрявшего в Суэцком канале судна извинился

26.03.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Японская компания Shoei Kisen, которая владеет контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале, извинилась за "причиненное беспокойство", говорится в заявлении компании.

Судно, следовавшее из Китая в Европу, в среду село на мель на 151-м километре Суэцкого канала, тем самым перекрыв движение одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В настоящее время порядка 100 судов ожидают очереди на входах в канал.

"В связи с этим происшествием мы приносим свои глубокие извинения судам, которые в тот момент находились на канале, а также тем судам, которые планировали плавание по Суэцкому каналу, и их сотрудникам за причиненное беспокойство", - говорится в заявлении компании-владельца контейнеровоза.

© REUTERS / HANDOUT
Миллиарды долларов: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

В настоящий момент, к решению проблемы привлечены восемь буксиров и экскаваторы, которые подкапывают один из берегов, чтобы освободить застрявший в нем нос контейнеровоза. Согласно оценке администрации канала, потребуется удалить не менее 15 тысяч "кубов" песка. Суэцкий канал может остаться заблокированным несколько недель.

На фоне сложившейся ситуации в мире резко выросла стоимость морских грузоперевозок. Эксперты пока не могут назвать точную сумму, которую потеряет мировая экономика из-за блокировки Суэцкого канала. Вместе с тем, отмечается, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Операция по снятию судна с мели продолжается вторые сутки, а каждый час простоя Суэцкого канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
 
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