Минюст приостановил деятельность риелтора на год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Действие идентификационной пластиковой карточки риелтора Е.В. Бородавко приостановлено на год, сообщила пресс-служба Минюста в пятницу.

Действие карточки приостановлено с 22 марта текущего года по 21 марта 2022. Указанный период специалист не имеет право оказывать риелторские услуги.

В сообщении говорится, что Бородавко неполно отражал услуги в специальном акте.

"Он являлся ответственным за исполнение договора на оказание риэлтерских услуг по содействию в продаже квартиры, который был заключен продавцом с риелторской организацией. Стоимость данных услуг, рассчитанная согласно требованиям законодательства, составляла 3% от стоимости квартиры", - рассказал в пресс-службе.

Продавец оплатил услуги и передал деньги риелтору, но на счет организации данная сумма зачислена не была. Согласно акту, который был приложен к договору, было отражено, что продавцу оказали лишь услуги по размещению рекламы квартиры стоимостью пять базовых величин.

Минюст подчеркнул, что риелторы часто пишут в актах выполненных работ минимальные тарифы – три-пять базовых за размещение рекламы. Также порой специалисты расторгают договоры на оказание риелторских услуг продавцу недвижимости без поступления выручки по ним, а в реальности сделки купли-продажи осуществляются.

Это все приводит к сокрытию выручки от оказания услуг, уклонению от уплаты налогов и платежей в бюджет.

"В случае расторжения договоров на оказание риелторских услуг с целью уменьшения налогооблагаемой суммы граждане, которым такие услуги реально были оказаны, остаются без страховой защиты", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что меры реагирования будут применяться не только к риелторской организации и ее руководителю, но и непосредственно к риелтору, который допустил нарушение.

Минюст напомнил, что потребители должны требовать, чтобы в актах выполненных работ полно отражались фактически оказанные им услуги и размер произведенной ими оплаты.