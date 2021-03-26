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В Добруше рыбак провалился под лед - из воды мужчину вытащил прохожий

26.03.2021 11:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добруше провалился под лед 53-летний рыбак. К счастью, рядом оказался другой мужчина, который его спас, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел 25 марта. Рыбак провалился под лед примерно в семи метрах от берега. Из воды его вытащил случайный свидетель происшествия, а затем они вместе стали ждать работников МЧС.

С помощью спасательной доски и веревки мужчину переправили на берег и передали бригаде медиков.

 
 
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Инцидент произошел 25 марта. Рыбак провалился под лед примерно в семи метрах от берега.
 
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