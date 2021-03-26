В Добруше рыбак провалился под лед - из воды мужчину вытащил прохожий

Источник материала: Tut.by

В Добруше провалился под лед 53-летний рыбак. К счастью, рядом оказался другой мужчина, который его спас, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел 25 марта. Рыбак провалился под лед примерно в семи метрах от берега. Из воды его вытащил случайный свидетель происшествия, а затем они вместе стали ждать работников МЧС.

С помощью спасательной доски и веревки мужчину переправили на берег и передали бригаде медиков.