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В Добруше рыбак провалился под лед - из воды мужчину вытащил прохожий
Источник материала: Tut.by
В Добруше провалился под лед 53-летний рыбак. К счастью, рядом оказался другой мужчина, который его спас,
Инцидент произошел 25 марта. Рыбак провалился под лед примерно в семи метрах от берега. Из воды его вытащил случайный свидетель происшествия, а затем они вместе стали ждать работников МЧС.
С помощью спасательной доски и веревки мужчину переправили на берег и передали бригаде медиков.
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Инцидент произошел 25 марта. Рыбак провалился под лед примерно в семи метрах от берега.
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