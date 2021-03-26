Возбуждено очередное дело о реабилитации нацизма - теперь в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Основанием для возбуждения дела послужило то, что 19 марта на выставке картин, организованной этими гражданами, демонстрировался выполненный художником Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече, который в 1944 году прошел обучение в спецподразделении Абвера.

"В отношении Можейко, Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, возбуждено дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", – сообщили Sputnik в Генпрокуратуре в пятницу.

Там также отметили, что Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре того же года был заброшен нацистами в Полоцкую область.

В ведомстве подчеркнули, что с 1946 года Жихарь возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение девяти лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.

"В ходе выставки Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

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