Возбуждено уголовное дело за призывы к участию в несанкционированных акциях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 27 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта. Речь идет в том числе об интернет-ресурсах, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими.

Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Следственный комитет предупреждает, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Столичная милиция, как заявили в ГУВД Мингорисполкома, в усиленном режиме из-за призывов белорусской оппозиции к несанкционированным акциям протеста.

"Милиция несет службу в усиленном режиме. Призываем граждан не поддаваться провокациям и не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Она также отметила, что информация о задержанных будет озвучена вечером.

Об акциях 25 марта

По данным МВД, 25 марта в Беларуси было задержано более 200 человек на несанкционированных акциях протеста. Установлены единичные факты нарушения закона о массовых мероприятиях. Речь шла о пикетах с незарегистрированной символикой.

Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, были зафиксированы люди с колюще-режущими предметами.

"К сожалению, поддавшись на уговоры Telegram-каналов, выходят радикально настроенные граждане. Нами фиксировались факты участия в несанкционированных массовых мероприятиях вчера в городе Минске граждан, у которых при себе имелись колюще-режущие предметы, даже топор был изъят. Вот с такими вещами идут так называемые мирные протесты", - подчеркнул Иван Кубраков.

Министр заверил, что всех участников уличных акций, которых задержала милиция, сейчас ждут разбирательства. Отвечать придется не только по административному законодательству, но и по уголовному.

Также сотрудники ГАИ выявили более 40 водителей, которые сигналили без причины – в отношении них начаты административные процессы. Данным автовладельцам грозит штраф в размере до десяти базовых величин и лишение прав.

Предотвращен теракт

Сотрудники МВД нашли человека, готовившего террористический акт и передали его КГБ, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

При этом он заверил собеседника, что власти мониторят всю информацию, в том числе, и в интернете. "Мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было), белорусы такие-сякие и прочее".

Александр Лукашенко заявил, что анализирует ситуацию и считает, что среди протестующих немало заблудших людей.

Как сообщил Telegram-канале МВД, в ночь на 26 марта белорусская милиция предотвратила два теракта в Минске и Печах , которые хотел совершить 35-летний житель Пинского района.