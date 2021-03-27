В Беларуси протестная активность приближена к нулю, заявили в МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. В Беларуси протестная активность приближена к нулю, сообщил в субботу telegram-канал силового ведомства.

В МВД также опровергли информацию о "массовых задержаниях на Бангалор", добавив, что в столице "замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой". Протестующих доставили в РОВД.

Также в МВД сообщили о задержании в некоторых районах Минска лиц с колюще-режущими предметами и пистолетами, подробности о них в ведомстве пообещали рассказать позднее.

Уголовное дело за призывы к протестам

В субботу стало известно о возбуждении уголовного дела по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта, дело возбуждено УСК по Минску. Речь идет в том числе об интернет-ресурсах, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими.

В СК предупредили, что лица, которые последуют за призывами и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Столичная милиция в субботу несет службу в усиленном режиме из-за призывов оппозиции к несанкционированным акциям протеста.

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