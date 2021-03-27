Груши под видом печенья: белорусская таможня задержала вкусную контрабанду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение в Россию около 50 тонн польских груш, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Автомобиль SCANIA, который следовал в Россию по трассе М-5 Минск – Гомель, был остановлен сотрудники оперативной таможни при проведении специального мероприятия.

В сопроводительных документах было указано, что в автопоезде перевозится более 17,5 тонн кондитерских изделий. На самом деле там оказались груши.

"В ходе досмотра таможенники обнаружили, что небольшое количество заявленных шоколадных конфет и печенья использовалось в качестве "маскировки" для 16,7 тонн груш польского происхождения. По предварительной оценке, цена фруктов составляет более 56 тысяч рублей", - сообщили в ГТК.

Оперативной таможней вскоре были задержаны еще две машины RENAULT и SCANIA, следовавших в Россию. Схема перемещения оказалась такой же: среди небольшого количества кондитерских изделий было спрятано более 30 тонн польских груш.

"Причем зефир перемещался с уже истекшим сроком годности", - обратили внимание в ГТК.

Общая стоимость незаконно перемещаемых в трех грузовых автомобилях 50 тонн груш составила около 160 тысяч рублей.

По данным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50 % от стоимости перемещаемого товара.

Что такое оперативная таможня

Оперативная таможня начала функционировать в системе таможенных органов Беларуси с 3 ноября 2015 года.

Это – отдельная структура, наделенная особыми полномочиями и призванная оперативно реагировать на вызовы и угрозы национальной и экономической безопасности. Ее специалисты имеют право осуществлять широкий спектр контрольных и специальных мероприятий, в том числе во взаимодействии с подразделениями иных правоохранительных и контролирующих органов Беларуси.

Среди стоящих перед оперативной таможней задач – борьба с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, пресечение криминальных схем.