|
Груши под видом печенья: белорусская таможня задержала вкусную контрабанду
27.03.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение в Россию около 50 тонн польских груш, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Автомобиль SCANIA, который следовал в Россию по трассе М-5 Минск – Гомель, был остановлен сотрудники оперативной таможни при проведении специального мероприятия.
В сопроводительных документах было указано, что в автопоезде перевозится более 17,5 тонн кондитерских изделий. На самом деле там оказались груши.
"В ходе досмотра таможенники обнаружили, что небольшое количество заявленных шоколадных конфет и печенья использовалось в качестве "маскировки" для 16,7 тонн груш польского происхождения. По предварительной оценке, цена фруктов составляет более 56 тысяч рублей", - сообщили в ГТК.
© Photo : Таможенный комитет РБ
Оперативной таможней вскоре были задержаны еще две машины RENAULT и SCANIA, следовавших в Россию. Схема перемещения оказалась такой же: среди небольшого количества кондитерских изделий было спрятано более 30 тонн польских груш.
"Причем зефир перемещался с уже истекшим сроком годности", - обратили внимание в ГТК.
Общая стоимость незаконно перемещаемых в трех грузовых автомобилях 50 тонн груш составила около 160 тысяч рублей.
По данным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50 % от стоимости перемещаемого товара.
Что такое оперативная таможня
Оперативная таможня начала функционировать в системе таможенных органов Беларуси с 3 ноября 2015 года.
Это – отдельная структура, наделенная особыми полномочиями и призванная оперативно реагировать на вызовы и угрозы национальной и экономической безопасности. Ее специалисты имеют право осуществлять широкий спектр контрольных и специальных мероприятий, в том числе во взаимодействии с подразделениями иных правоохранительных и контролирующих органов Беларуси.
Среди стоящих перед оперативной таможней задач – борьба с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, пресечение криминальных схем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фрукты маскировались как кондитерские изделия. При этом зефир везли в Россию с истекшим сроком годности.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)