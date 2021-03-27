|
У станции метро "Пушкинская" милиция задержала мужчину с оружием - видео
27.03.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар ― Sputnik. МВД Беларуси сообщило о задержании днем в субботу мужчины с оружием в Минску возле станции метро "Пушкинская".
МВД показало оперативное видео и признание задержанного.
Задержанным оказался 30-летний житель Вилейского района. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты. В ходе проведенного личного досмотра у него также были найдены патроны, лазерная указка и складной нож.
Выяснилось, что задержанный состоит в деструктивных Telegram-чатах. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, причем неоднократно, уточняет МВД.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства его субботнего приезда в столицу.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 30-летнего жителя Вилейского района изъяли газовый и сигнальный пистолеты, а также патроны, лазерную указку и складной нож.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)