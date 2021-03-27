Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. МВД Беларуси сообщило о задержании днем в субботу мужчины с оружием в Минску возле станции метро "Пушкинская".

МВД показало оперативное видео и признание задержанного.

Задержанным оказался 30-летний житель Вилейского района. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты. В ходе проведенного личного досмотра у него также были найдены патроны, лазерная указка и складной нож.

Выяснилось, что задержанный состоит в деструктивных Telegram-чатах. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, причем неоднократно, уточняет МВД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства его субботнего приезда в столицу.

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