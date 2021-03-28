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Найдено тело утонувшего в Москве-реке музыканта Липницкого

28.03.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Тело погибшего музыканта, экс-басиста известной российской рок-группы "Звуки Му" Александра Липницкого найдено, об этом рассказал музыкальный критик и друг артиста Артемий Троицкий.

Липницкий 25 марта утонул в Москве-реке, катаясь на лыжах. Музыкант пытался пересечь реку у Николиной горы, но лед под ним провалился. Тело Липницкого нашли не сразу – это удалось сделать только в минувшую субботу.

"Тело Саши нашли", - цитирует слова Троицкого РИА Новости.

По словам родственников погибшего музыканта, похороны предварительно намечены на вторник 30 марта. Место и время прощания пока не называется. Неизвестно и кладбище, на котором похоронят артиста.

Александр Липницкий в 1980-е годы выступал в качестве басиста российской рок-группы "Звуки Му", где выступали также Петр Мамонов, Артемий Троицкий и другие. Затем играл в группах "Гроздья виноградовы" и "Отзвуки Му". Липницкий является автором сюжетов о ряде известных российских музыкантов, в том числе Викторе Цое и Борисе Гребенщикове. Последней работой музыканта стал фильм "Машина времени: игра в бисер", он был показан 14 марта этого года.

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Теги: Минск
 
 
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Родственники назвали и предварительную дату похорон, место прощания и кладбище пока неизвестно.
 
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