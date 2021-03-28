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Террорист-смертник подорвал себя у католического собора в Индонезии

28.03.2021 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Террорист-смертник взорвал себя у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар, столице островной провинции, передает местное агентство ANTARA.

Взрыв произошел в воскресенье утром – в то время должна была начаться месса, на которую обычно приходит большое количество верующих. А сегодня католики отмечают вербное воскресенье - большой религиозный праздник во время Великого поста.

Известно как минимум о 14 раненых, есть ли погибшие – не сообщается.

На месте происшествия работает полиция, правоохранители нашли поврежденный взрывом мотоцикл. Предполагается, что на нем к собору приехал смертник. Полиция выдвинула и еще одну версию – террористов было двое, они на мотоцикле пытались проехать на территорию храма, но им помешала охрана.

Посольства стран в Индонезии, в том числе и российское, в связи с произошедшим призвали своих граждан не посещать массовые скопления людей.

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Теги: Минск
 
 
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В тот момент в соборе Макассара должна была пройти месса, на которую собирается большое количество верующих.
 
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