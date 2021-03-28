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В Чашникском районе 83-летняя пенсионерка жгла траву возле дома - и погибла в огне

28.03.2021 11:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Космари Чашникского района 27 марта погибла 83-летняя сельчанка: женщина жгла траву возле дома. В МЧС отмечают, что это первая жертва весенних палов сухой травы.


Когда на место приехали спасатели, на подворье горела хозпостройка. Недалеко от дома, среди выгоревшей травы, нашли тело 83-летней хозяйки.

Рядом с домом на площади 300 кв. м выгорела трава.

По мнению МЧС, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

 
 
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В МЧС отмечают, что это первая в этом году жертва весенних палов сухой травы.
 
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