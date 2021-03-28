В Чашникском районе 83-летняя пенсионерка жгла траву возле дома - и погибла в огне

Источник материала: Tut.by

В деревне Космари Чашникского района 27 марта погибла 83-летняя сельчанка: женщина жгла траву возле дома. В МЧС отмечают , что это первая жертва весенних палов сухой травы.





Когда на место приехали спасатели, на подворье горела хозпостройка. Недалеко от дома, среди выгоревшей травы, нашли тело 83-летней хозяйки.

Рядом с домом на площади 300 кв. м выгорела трава.

По мнению МЧС, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.