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В Чашникском районе 83-летняя пенсионерка жгла траву возле дома - и погибла в огне
Источник материала: Tut.by
В деревне Космари Чашникского района 27 марта погибла 83-летняя сельчанка: женщина жгла траву возле дома. В МЧС
Когда на место приехали спасатели, на подворье горела хозпостройка. Недалеко от дома, среди выгоревшей травы, нашли тело 83-летней хозяйки.
Рядом с домом на площади 300 кв. м выгорела трава.
По мнению МЧС, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.
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В МЧС отмечают, что это первая в этом году жертва весенних палов сухой травы.
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