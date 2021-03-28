Мужчина упал с моста на проезжую часть в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Мужчина упал с моста на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске, сообщает официальный Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

Как отмечают очевидцы произошедшего, мужчина погиб на месте, на вид ему было около 40-50 лет.

"Сегодня днем в милицию от очевидцев поступило сообщение о падении мужчины с моста (пересечение проспекта Дзержинского и улицы Алибегова). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Еще ранее ГАИ Минска сообщило, что из-за происшествия на данном участке дороги ограничено движение транспорта, не сообщая больше никаких дополнительных подробностей.

"В связи с происшествием на развязке пр. Дзержинского - ул.Алибегова частично ограничено движение транспорта по ул.Алибегова от ул. Железнодорожной до пр. Газеты "Правда", - говорится в сообщении.

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