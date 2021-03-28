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В Минской области возбуждено 535 уголовных дел о протестах

28.03.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 март – Sputnik. С августа прошлого года по Минской области возбуждено 535 уголовных дел о массовых беспорядках и протестных акциях, сообщает БелТА.

  • 217 уголовных дел по факту по факту осквернения сооружений и порчи имущества (ст. 341 УК РБ)
  • 148 уголовных дел по факту оскорбления, угрозы насилия в отношении представителей власти, размещенные в интернете либо направленные в виде личных сообщений по мобильной связи, в мессенджерах
  • 67 уголовных дел по факту повреждения имущества госорганов, организаций либо личного имущества должностных лиц госорганов (ст.ст. 339, 218 УК)
  • 9 уголовных дел, связанных с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активным участием в них (ст.342 УК)

Наказание последует

Как рассказал заместитель начальника УСК по Минской области Валерий Калин, продолжается распространение дезинформации в интернете, направленной на дестабилизацию обстановки. УСК предупредил, что все виновные будут найдены.

"С сотрудниками милиции управление Следственного комитета по Минской области продолжает работу по установлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", - заявил Калин.

Он также напомнил, что может грозить участникам несанкционированных акций, грубо нарушающих общественный порядок. До 10 лет лишения свободы – за злостное хулиганство (ст. 339 УК), за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК) - до трех лет лишения свободы.

За насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК) – до 6 лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) – до 3 лет ограничения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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СК обращает внимание граждан на неотвратимость наказания: продолжается работа по установлению всех лиц, совершивших преступления и участвующих в массовых...
 
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