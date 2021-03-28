|
В Минской области возбуждено 535 уголовных дел о протестах
28.03.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 март – Sputnik. С августа прошлого года по Минской области возбуждено 535 уголовных дел о массовых беспорядках и протестных акциях, сообщает БелТА.
Наказание последует
Как рассказал заместитель начальника УСК по Минской области Валерий Калин, продолжается распространение дезинформации в интернете, направленной на дестабилизацию обстановки. УСК предупредил, что все виновные будут найдены.
"С сотрудниками милиции управление Следственного комитета по Минской области продолжает работу по установлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", - заявил Калин.
Он также напомнил, что может грозить участникам несанкционированных акций, грубо нарушающих общественный порядок. До 10 лет лишения свободы – за злостное хулиганство (ст. 339 УК), за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК) - до трех лет лишения свободы.
За насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК) – до 6 лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) – до 3 лет ограничения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК обращает внимание граждан на неотвратимость наказания: продолжается работа по установлению всех лиц, совершивших преступления и участвующих в массовых...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)