В Минской области возбуждено 535 уголовных дел о протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 март – Sputnik. С августа прошлого года по Минской области возбуждено 535 уголовных дел о массовых беспорядках и протестных акциях, сообщает БелТА.

217 уголовных дел по факту по факту осквернения сооружений и порчи имущества (ст. 341 УК РБ)

148 уголовных дел по факту оскорбления, угрозы насилия в отношении представителей власти, размещенные в интернете либо направленные в виде личных сообщений по мобильной связи, в мессенджерах

67 уголовных дел по факту повреждения имущества госорганов, организаций либо личного имущества должностных лиц госорганов (ст.ст. 339, 218 УК)

9 уголовных дел, связанных с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активным участием в них (ст.342 УК)

Наказание последует

Как рассказал заместитель начальника УСК по Минской области Валерий Калин, продолжается распространение дезинформации в интернете, направленной на дестабилизацию обстановки. УСК предупредил, что все виновные будут найдены.

"С сотрудниками милиции управление Следственного комитета по Минской области продолжает работу по установлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", - заявил Калин.

Он также напомнил, что может грозить участникам несанкционированных акций, грубо нарушающих общественный порядок. До 10 лет лишения свободы – за злостное хулиганство (ст. 339 УК), за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК) - до трех лет лишения свободы.

За насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК) – до 6 лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) – до 3 лет ограничения свободы.