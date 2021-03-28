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Пассажирский самолет из Москвы выполнил к аварийную посадку в Краснодаре
28.03.2021 18:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы, выполнит аварийную посадку в аэропорту Краснодара.
Как сообщает представитель экстренных служб, у самолета проблемы с закрылками, на борту Boeing находится 149 человек.
"В аэропорту в Краснодаре ожидается аварийная посадка Boeing 738, который летит рейсом 1104 "Аэрофлота" из "Шереметьево" из-за неисправности закрылок", – сказал собеседник РИА Новости.
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На борту находится 149 человек, как уточнили в экстренных службах, у самолета проблемы с закрылками.
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