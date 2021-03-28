Начались палы сухой травы – есть первая жертва

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар - Sputnik. Палы сухой травы начались в Беларуси – в МЧС республики сообщили о первой жертве.

Сообщение о том, что в деревне Космыри Чашникского района горит сухая растительность, поступило спасателям в субботу, 27 марта, около пяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место ЧП, кроме травы горела еще хозпостройка.

На месте пожара работники МЧС нашли тело хозяйки дома – женщины 1937 года рождения.

Пожарные потушили огонь, в результате возгорание повреждена хозпостройка, выгорела растительность на площади 300 квадратных метров. По факту ЧП проводится проверка. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

В тот же день, как сообщает Могилевское областное управление МЧС, в деревне Кадино на одной из дач нашли человека с ожогами. Им оказался также пенсионер 1953 года рождения, мужчину доставили в больницу – у него обожжено 95% тела. Ожоги он получил, пытаясь потушить горевшую сухую растительность на своей даче. его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Предполагаемая причина пожара и в этом случае – неосторожное обращение с огнем.

Палы вредят природе и опасны для людей

Любители огня ошибочно считают, что зола, которая попадает в почву при сжигании, обогащает землю полезными минералами. Но большинство веществ вымывается или уходит с грунтовыми водами и растениями усваивается мизерная часть, рассказали в министерстве природы и охраны окружающей среды Беларуси..

Горение вызывает выделение углекислого газа, а вблизи дорог воздух насыщается тяжелыми металлами. Таким образом образуется угроза здоровью людей.

Весенние палы также сказываются на видовом составе лугов и животного мира. Полезное разнотравье исчезает, а на его месте всходят сорняки.

Вместе с травой гибнут дикие животные, а также беспозвоночные, насекомые и рептилии. Кроме того, в огне уничтожаются кладки птиц. Таких как жаворонок, чибис и кряква.

Любителям костров и выжигателям сухой растительности грозит штраф до 890 рублей, а также погашение нанесенного ущерба.

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