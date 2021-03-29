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Контейнеровоз в Суэцком канале сняли с мели
29.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, в понедельник сняли с мели, сообщила поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping в своем Twitter-аккаунте.
"Ever Given успешно сняли с мели в 04:30 по местному времени (05:30 по минскому врем - Sputnik)", - отметили в сообщении.
Тем не менее, движение судов по каналу пока закрыто. Своей очереди там ждут более 450 кораблей.
Что случилось в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды по Суэцком каналу -он соединяет Средиземное и Красное моря.
Во вторник, 23 марта,
© AP / Suez Canal Authority
Как сообщил в субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, одной из причин инцидента стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром. Из-за этого изменился курс корабля, и он уперся носом и кормой в противоположные берега канала.
Пока неизвестно, как скоро движение по водной артерии будет полностью восстановлено. В настоящее время в очереди на проход находится более 450 различных судов - ранее ежедневной нормой был пропуск через Суэц 50 судов.
Ранее сообщалось, что разблокировка водного торгового пути может занять до нескольких недель: это станет наиболее продолжительной остановкой функционирования канала с 1967 года.
Суэцкий канал – важнейшая торговая артерия мира, которая существенно сокращает путь из Азии в Америку и Европу. Через него проходит десятая часть мировых морских перевозок нефти и 8% – сжиженного газа.
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