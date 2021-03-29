ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧП с хлором в Минске: из спорткомплекса эвакуировали более 80 человек

29.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из спорткомплекса в столичном районе Серебрянка, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло накануне – спасатели в 20:47 получили сообщение о резком удушающем запахе в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на проспекте Рокоссовского, 44.

До прибытия спасателей из ФОК эвакуировали 82 человека, из них 70 - посетители, 12 - сотрудники администрации.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС установили, что помещении водоподготовки, которое находилось в подвале, проводились работы по обслуживанию дозирующей станции. По ошибке в емкость с хлором залили коагулянт для осветления воды. Произошла химическая реакция, из-за чего выделились пары хлора.

Прибывшие на место медики госпитализировали одного из работников комплекса, диагноз – отравление хлором.

Обследование здания показало, что предельно допустимая концентрация паров хлора в помещениях водоподготовки была превышена в 35 раз, в остальных она была в норме.

"Проводятся работы по проветриванию помещений", - пояснили в спасательном ведомстве.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норма предельно допустимой концентрации паров хлора была превышена в 35 раз, один из сотрудников госпитализирован с отравлением.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пассажирский самолет из Москвы выполнил к аварийную посадку в Краснодаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by