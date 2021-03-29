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ЧП с хлором в Минске: из спорткомплекса эвакуировали более 80 человек
29.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из спорткомплекса в столичном районе Серебрянка, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло накануне – спасатели в 20:47 получили сообщение о резком удушающем запахе в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на проспекте Рокоссовского, 44.
До прибытия спасателей из ФОК эвакуировали 82 человека, из них 70 - посетители, 12 - сотрудники администрации.
Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС установили, что помещении водоподготовки, которое находилось в подвале, проводились работы по обслуживанию дозирующей станции. По ошибке в емкость с хлором залили коагулянт для осветления воды. Произошла химическая реакция, из-за чего выделились пары хлора.
Прибывшие на место медики госпитализировали одного из работников комплекса, диагноз – отравление хлором.
Обследование здания показало, что предельно допустимая концентрация паров хлора в помещениях водоподготовки была превышена в 35 раз, в остальных она была в норме.
"Проводятся работы по проветриванию помещений", - пояснили в спасательном ведомстве.
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Норма предельно допустимой концентрации паров хлора была превышена в 35 раз, один из сотрудников госпитализирован с отравлением.
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