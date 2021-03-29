ЧП с хлором в Минске: из спорткомплекса эвакуировали более 80 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из спорткомплекса в столичном районе Серебрянка, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло накануне – спасатели в 20:47 получили сообщение о резком удушающем запахе в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на проспекте Рокоссовского, 44.

До прибытия спасателей из ФОК эвакуировали 82 человека, из них 70 - посетители, 12 - сотрудники администрации.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС установили, что помещении водоподготовки, которое находилось в подвале, проводились работы по обслуживанию дозирующей станции. По ошибке в емкость с хлором залили коагулянт для осветления воды. Произошла химическая реакция, из-за чего выделились пары хлора.

Прибывшие на место медики госпитализировали одного из работников комплекса, диагноз – отравление хлором.

Обследование здания показало, что предельно допустимая концентрация паров хлора в помещениях водоподготовки была превышена в 35 раз, в остальных она была в норме.

"Проводятся работы по проветриванию помещений", - пояснили в спасательном ведомстве.

Читайте также:

После посещения бассейна в Гомельской области 18 детей доставили в больницу

На Светлогорском ЦКК опровергли информацию об отравлении людей хлором