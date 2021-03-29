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В Гомельском районе под лед провалился рыбак. Посмотрите, как его спасали
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе рыбак провалился под лед. К счастью, работники МЧС
Инцидент произошел 28 марта в поселке Ипуть. Очевидец позвонил спасателям и сообщил, что в 20 метрах от берега тонет человек.
С помощью спасательной доски работники МЧС вытащили мужчину на берег и передали медикам.
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К счастью, работники МЧС успели спасти мужчину. Посмотрите, как это было.
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